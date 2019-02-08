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Итоги конкурса станковой скульптуры, посвященного работе следователя, подвели в Витебске

Творческие композиции и арт-объекты выполнены из пластилина, гипса, дерева и бумаги. Всего представлено более 20 авторских произведений. Прежде чем создавать скульптуры, конкурсанты побывали на экскурсии в управлении Следственного комитета по Витебской области и пообщались со следователями. Работы оценивались сразу по нескольким критериям: это художественный замысел, мастерство исполнения и оригинальность.



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