Итоги конкурса станковой скульптуры, посвященного работе следователя, подвели в Витебске

Творческие композиции и арт-объекты выполнены из пластилина, гипса, дерева и бумаги. Всего представлено более 20 авторских произведений. Прежде чем создавать скульптуры, конкурсанты побывали на экскурсии в управлении Следственного комитета по Витебской области и пообщались со следователями. Работы оценивались сразу по нескольким критериям: это художественный замысел, мастерство исполнения и оригинальность.