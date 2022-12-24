Итоги третьего прямого эфира шоу "Фактор.by" - кто покинул проект на этот раз?

На "Факторе.by" пели про любовь. В прямом эфире - 8 исповедей о загадочном чувстве. Начинающие звезды, за феерией которых следят больше миллиона белорусов, постарались объясниться в любви через цирк, домашний быт и стол переговоров. Как никогда шоу было острым на споры между наставниками. От звездного жюри зависела дальнейшая судьба двух участников, чьи любовные истории не поразили сердца зрителей.

С третьего прямого эфира "Фактор.by" стал лояльнее к новым артистам. Теперь каждый прямой эфир становится последним только для одного участника. Так, в вокальном баттле "за жизнь" сошлись тембры Николая Волегова и Владимира Арутюняна. В итоге наставники при участии телефонного звонка Руслану Алехно отдали свои голоса поровну. Решение было за итоговым голосованием зрителей.

"Фактор.by" покинул борисовчанин с московской пропиской, вокальный педагог и таксист одновременно Николай Волегов.