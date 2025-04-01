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Иван Дятлов рассказал о своем отношении к госзаказам
В госзаказе нет ничего предосудительного, если каждое слово спето от души. Об этом заявил победитель талант-шоу "Фактор.by" Иван Дятлов в "Актуальном интервью".
Я недавно прочитал в книге Александры Пахмутовой, что в госзаказе нет ничего предосудительного, если каждое слово, каждая нота спеты и написаны от души.
По словам артиста, сейчас появляются патриотические песни, не просто собранные из каких-то обязательных частей. "Появляются концерты, которые сделаны с каким-то личным пониманием, пониманием того, что происходит в мире, пониманием того, что штормит, где-то приходят не совсем позитивные события. Но есть мы, есть братья и сестры - белорусы, россияне. Есть взаимодействие на уровне дружбы, любви, на уровне наших общих семей, наших общих ценностей", - заметил победитель талант-шоу "Фактор.by".
Он также отметил, что дуэт с заслуженной артисткой Республики Беларусь Викторией Алешко - это личная инициатива. "Мы с радостью всегда готовы продвигать наши союзные инициативы, потому что, мы их чувствуем на себе. Я это чувствую ежедневно практически", - подчеркнул Иван Дятлов.