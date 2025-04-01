Иван Дятлов рассказал о своем отношении к госзаказам

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В госзаказе нет ничего предосудительного, если каждое слово спето от души. Об этом заявил победитель талант-шоу "Фактор.by" Иван Дятлов в "Актуальном интервью".

Я недавно прочитал в книге Александры Пахмутовой, что в госзаказе нет ничего предосудительного, если каждое слово, каждая нота спеты и написаны от души. Иван Дятлов

По словам артиста, сейчас появляются патриотические песни, не просто собранные из каких-то обязательных частей. "Появляются концерты, которые сделаны с каким-то личным пониманием, пониманием того, что происходит в мире, пониманием того, что штормит, где-то приходят не совсем позитивные события. Но есть мы, есть братья и сестры - белорусы, россияне. Есть взаимодействие на уровне дружбы, любви, на уровне наших общих семей, наших общих ценностей", - заметил победитель талант-шоу "Фактор.by".