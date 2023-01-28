Иван Дятлов - победитель второго сезона проекта "Фактор.by"

Интрига телесезона на "Беларусь 1" разрешилась этой ночью. Миллионы зрителей определили имя обладателя "Фактора.by". С помощью телефонного и СМС-голосования поставлен восклицательный знак во втором сезоне вокального шоу.

Кому посчастливилось петь под свет огней и в третий раз - на счастье? Кто из судей покидает шоу навсегда? И как далеко уедет главный приз - автомобиль? Ритмы гранд-финала зафиксировала Лидия Заблоцкая.

Шоу еще не закончилось, победитель уже на сцене - 24-летний инженер-программист Иван Дятлов поет для зрителей, которые отдали за него 45 процентов голосов. И теперь это новая звезда второго сезона проекта "Фактор.by".

Отправляя заявку на вокальное шоу, Ваня из Ивановской области России (программист по образованию) и подумать не мог, что станет народным белорусским артистом. Когда-то на сценические вершины его благословил сам Иосиф Кобзон. А на кастинге проекта "Фактор.by" крестным наставником стал Сергей Соседов.





Алехно предсказывает победителю карьеру не хуже Магомаева и Кобзона. А Бузова уже освободила в своем насыщенном графике место, чтобы прийти на его концерт.

К слову, белоснежный бриллиант инстадивы засиял в эфире в 24 карата. Именно столько процентов зрителей отдали свой голос за Марго Новик. Она на третьем месте.





Ольга Бузова, наставник проекта "Фактор.by": Победа - это прекрасно. Приятно быть на первом месте. Это огромный труд. Но важно не только победить, важно знать, что ты будешь делать с этим дальше. Я знаю, какие у Марго планы. Музыка и сцена - это ее жизнь. Я счастлива, что зритель узнал ее душу. Иван Дятлов, победитель проекта "Фактор.by" Я даже не мог подумать, что такое может быть. Я хотел вспомнить всех, кто вложился в эту победу. Без команды ничего бы не получилось.

Были рядом с сыном и родители Владимира Арутюняна. Он же Несломленный. Серый кардинал проекта, который благодаря своему труду занял второе место, доказал, что его бег к суперфиналу - вопреки двум попыткам остаться за бортом шоу.

Владимир Арутюнян,обладатель второго места на проекте "Фактор.by": Я надеялся, верил в себя и работал. Иван Дятлов, победитель проекта "Фактор.by" Я даже не мог подумать, что такое может быть. Я хотел вспомнить всех, кто вложился в эту победу. Без команды ничего бы не получилось.

В суперфинале никаких обид и скандалов, лишь громкий уход. Музыкальный критик Сергей Соседов навсегда покидает белорусское вокальное шоу. Устал. Не справляется.





Сергей Соседов, наставник проекта "Фактор.by": Это шоу дается мне большой кровью. Я привык все делать шикарно, чтобы это было здорово. Я так работал, но это мне стоило многих сил. И у меня уже не будет таких учеников, как Иван Дятлов и Артем Белый. Иван Дятлов, победитель проекта "Фактор.by" Я даже не мог подумать, что такое может быть. Я хотел вспомнить всех, кто вложился в эту победу. Без команды ничего бы не получилось.

Главный же приз вокального шоу - автомобиль, на котором еще не раз приедет из России в Минск на концерты имеющий водительские права Иван Дятлов. Гастрольная история ждет каждого, кто участвовал в прямых эфирах "Фактор.by". Продюсерская компания, что раскручивала артистов первого сезона шоу, уже готовит предложения о сотрудничестве.