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Иван Дятлов - победитель второго сезона проекта "Фактор.by"
Интрига телесезона на "Беларусь 1" разрешилась этой ночью. Миллионы зрителей определили имя обладателя "Фактора.by". С помощью телефонного и СМС-голосования поставлен восклицательный знак во втором сезоне вокального шоу.
Кому посчастливилось петь под свет огней и в третий раз - на счастье? Кто из судей покидает шоу навсегда? И как далеко уедет главный приз - автомобиль? Ритмы гранд-финала зафиксировала Лидия Заблоцкая.
Шоу еще не закончилось, победитель уже на сцене - 24-летний инженер-программист Иван Дятлов поет для зрителей, которые отдали за него 45 процентов голосов. И теперь это новая звезда второго сезона проекта "Фактор.by".
Отправляя заявку на вокальное шоу, Ваня из Ивановской области России (программист по образованию) и подумать не мог, что станет народным белорусским артистом. Когда-то на сценические вершины его благословил сам Иосиф Кобзон. А на кастинге проекта "Фактор.by" крестным наставником стал Сергей Соседов.
Алехно предсказывает победителю карьеру не хуже Магомаева и Кобзона. А Бузова уже освободила в своем насыщенном графике место, чтобы прийти на его концерт.
К слову, белоснежный бриллиант инстадивы засиял в эфире в 24 карата. Именно столько процентов зрителей отдали свой голос за Марго Новик. Она на третьем месте.
Ольга Бузова, наставник проекта "Фактор.by": Победа - это прекрасно. Приятно быть на первом месте. Это огромный труд. Но важно не только победить, важно знать, что ты будешь делать с этим дальше. Я знаю, какие у Марго планы. Музыка и сцена - это ее жизнь. Я счастлива, что зритель узнал ее душу.
Были рядом с сыном и родители Владимира Арутюняна. Он же Несломленный. Серый кардинал проекта, который благодаря своему труду занял второе место, доказал, что его бег к суперфиналу - вопреки двум попыткам остаться за бортом шоу.
Владимир Арутюнян,обладатель второго места на проекте "Фактор.by": Я надеялся, верил в себя и работал.
В суперфинале никаких обид и скандалов, лишь громкий уход. Музыкальный критик Сергей Соседов навсегда покидает белорусское вокальное шоу. Устал. Не справляется.
Сергей Соседов, наставник проекта "Фактор.by": Это шоу дается мне большой кровью. Я привык все делать шикарно, чтобы это было здорово. Я так работал, но это мне стоило многих сил. И у меня уже не будет таких учеников, как Иван Дятлов и Артем Белый.
Главный же приз вокального шоу - автомобиль, на котором еще не раз приедет из России в Минск на концерты имеющий водительские права Иван Дятлов. Гастрольная история ждет каждого, кто участвовал в прямых эфирах "Фактор.by". Продюсерская компания, что раскручивала артистов первого сезона шоу, уже готовит предложения о сотрудничестве.
Камеры выключены, репортеры вышли из эфира. Но прощальные объятия не означают, что "Фактор.by" окончен. 10 февраля включайте телеканал "Беларусь 1". Будем вместе искать "Фактор.by" в людях 60+.
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