Иван Эйсмонт: Подробности старта второго сезона шоу талантов X-Factor в Беларуси будут совсем скоро

"Совсем скоро будут подробности старта второго сезона шоу талантов в нашей стране. "Х-Factor" - это британская франшиза, у нас же шоу будет называться "Фактор-бай". То же место, люди, судьи, я надеюсь. Та же красота, которую мы попытались сделать и в этом году. Совсем скоро будут подробности, и те, кто желает проявить себя на певческой ниве, совсем скоро смогут это сделать", - сказал Иван Эйсмонт.