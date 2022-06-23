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Иван Эйсмонт: Подробности старта второго сезона шоу талантов X-Factor в Беларуси будут совсем скоро

Иван Эйсмонт: Подробности старта второго сезона шоу талантов X-Factor в Беларуси будут совсем скоро

Белтелерадиокомпания покажет белорусскую версию "Х-Factor". Об этом заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БелТА.

"Совсем скоро будут подробности старта второго сезона шоу талантов в нашей стране. "Х-Factor" - это британская франшиза, у нас же шоу будет называться "Фактор-бай". То же место, люди, судьи, я надеюсь. Та же красота, которую мы попытались сделать и в этом году. Совсем скоро будут подробности, и те, кто желает проявить себя на певческой ниве, совсем скоро смогут это сделать", - сказал Иван Эйсмонт.

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