Километры нового асфальта, кубометры тротуарной плитки, тысячи квадратов благоустроенных домов и помещений. Иваново готовится принять Дни белорусской письменности. К бенефису родного языка и слова город готовился целый год. Уже выбраны основные площадки юбилейного, 25-го праздника. Что приготовил город для жителей и гостей, увидела Елена Бормотова.

Эпоха Ренессанса для Иваново началась несколько месяцев назад, когда был дан старт работам по благоустройству города. Разработали специальный план, создали штабы - от республиканского до районного. В списке - сотни объектов разных сфер деятельности. От установки светофоров возле школ до благоустройства центрального городского парка.

Парк Победы - место основной площадки Дней письменности. Здесь разместится главная сцена юбилейного торжества. А также десятки павильонов литературно-музыкально-туристической направленности. Заключительные работы - это укладка тротуарной плитки и установка малых архитектурных форм.

Одним из основных объектов благоустройства города стала пешеходная улица. По ней участники и гости Дней письменности пройдут к основной сценической площадке. Здесь же будет и установлен и памятный знак. Монтировать скульптурную композицию планируют в конце августа.

"Яново слово" разместится в начале променада. В металле отобразят несколько исторических элементов. До 1940 года город назывался Янов. Тематические граффити украсили различные здания районного центра. Лейтмотив же юбилейных Дней письменности - "Моя малая родина".

Два миллиона рублей на благоустройство города. Средства выделяются из областного и местного бюджетов. В Дни письменности, которые в Беларуси по традиции проходят в первые выходные сентября, Иваново, по самым скромным подсчетам, примет несколько тысяч гостей.