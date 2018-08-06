3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Иваново готовится принять Дни белорусской письменности
Километры нового асфальта, кубометры тротуарной плитки, тысячи квадратов благоустроенных домов и помещений. Иваново готовится принять Дни белорусской письменности. К бенефису родного языка и слова город готовился целый год. Уже выбраны основные площадки юбилейного, 25-го праздника. Что приготовил город для жителей и гостей, увидела Елена Бормотова.
Эпоха Ренессанса для Иваново началась несколько месяцев назад, когда был дан старт работам по благоустройству города. Разработали специальный план, создали штабы - от республиканского до районного. В списке - сотни объектов разных сфер деятельности. От установки светофоров возле школ до благоустройства центрального городского парка.
Парк Победы - место основной площадки Дней письменности. Здесь разместится главная сцена юбилейного торжества. А также десятки павильонов литературно-музыкально-туристической направленности. Заключительные работы - это укладка тротуарной плитки и установка малых архитектурных форм.
Одним из основных объектов благоустройства города стала пешеходная улица. По ней участники и гости Дней письменности пройдут к основной сценической площадке. Здесь же будет и установлен и памятный знак. Монтировать скульптурную композицию планируют в конце августа.
"Яново слово" разместится в начале променада. В металле отобразят несколько исторических элементов. До 1940 года город назывался Янов. Тематические граффити украсили различные здания районного центра. Лейтмотив же юбилейных Дней письменности - "Моя малая родина".
Два миллиона рублей на благоустройство города. Средства выделяются из областного и местного бюджетов. В Дни письменности, которые в Беларуси по традиции проходят в первые выходные сентября, Иваново, по самым скромным подсчетам, примет несколько тысяч гостей.
Все работы по благоустройству города завершатся к 20 августа. После чего приступят к подготовке творческих мероприятий. Иваново планирует удивить своим книжным салоном и парадом столиц Дней белорусской письменности.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В Острошицком Городке после реконструкции открылся реабилитационный комплекс "Росток"
Современный дизайн и безопасность: в Заводском районе Минска открыли обновленный ЗАГС
Перевозчики хорошо сэкономят: новый участок дороги от Логойска до Плещениц открыли для движения
Вблизи границы с Польшей трое белорусов попались с беспилотником
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов