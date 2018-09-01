Иваново принимает Дни белорусской письменности

Незабываемый колорит Полесья и богатое наследие Ивановского края. Древнейший город Брестчины принимает Дни белорусской письменности. Это уже стало традицией - на протяжении 20 лет эстафета духовно-просветительской акции переходит от одного населенного пункта к другому, создавая разноцветное полотно национальных исторических и культурных ценностей и меняя облик самих городов. Ивановцам есть и что показать, и что рассказать гостям из 13 стран. Из этих мест родом Наполеон Орда. Отсюда ведет свои корни род Достоевских. А "мотыльские прысмаки" известны далеко за пределами края. Сегодня в центре событий в Иваново весь день находилась наша съемочная группа.

И на прямую связь со студией выходит Ольга Медведь.

Несмотря на то, что основные мероприятия и, собственно говоря, сам День письменности только завтра, сегодня прошло уже несколько десятков акций, концертов, выставок, презентаций и много еще чего интересного. В общем, центральная часть Иваново стала пешеходной и больше напоминает город мастеров. Но обо всем по порядку!

На улице Советской размещены основные локации для народных гуляний. Сначала гостей Дня письменности встречает первый своеобразный книжный магазин, который открылся сегодня утром.

Далее, на центральной площади, развернулся фестиваль книги и прессы. Это выставочные павильоны, где в праздничные выходные есть уникальная возможность побеседовать с современными авторами, подержать в руках свежие издания, принять участие в автограф-сессиях и увидеть, как создавались книги несколько веков назад. В Ивановском центре культуры с полудня открылись выставки, посвященные памятникам белорусской письменности из фондов Национальной библиотеки. А строки из произведений классиков нашей литературы доносятся с балконов города от местных поэтов.

Книга - как символ мира, который объединяет! Недалеко от Иванова, в деревне Вороцевичи, на малой родине выдающегося белорусского деятеля, художника, композитора Наполеона Орды, прошел круглый стол литераторов. Представители из 13 стран мира, в том числе впервые из России, Казахстана, Кыргызстана и далекого Эквадора, обсудили актуальные проблемы безграничной вселенной художественной литературы.

После сотен километров до центра Дня белорусской письменности добралась научно-просветительская акция "Дорога к святыням". Она стартовала несколько дней назад в Минске и посетила более десятка городов. Торжественным шествием и крестным ходом встретил город Иваново паломников с реликвиями - Благотворительным огнем от Гроба Господнего и иконой Божией Матери.