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Ивацевичи передали вымпел: в 2025 году Лида станет столицей Дня белорусской письменности
Столицей Дня белорусской письменности в 2025 году станет Лида. Ивацевичи передали эстафету красивейшему райцентру в Гродненской области.
Председатель Ивацевичского райисполкома вручил вымпел и переходящий приз своему коллеге из Лиды. Это древний город с богатой историей, где живет много одаренных людей.
В начале сентября здесь отмечают праздник города, и будет возможность ярко отметить оба мероприятия. Кстати, Лида станет самым крупным городом в истории Дня белорусской письменности.
Я думаю, что лидчане с удовольствием примут ту идею, чтобы в День города отметить и День белорусской письменности. Выходных дней достаточно, талантливых людей в Лиде много, город богат историей, поэтому найдем, когда провести этот день. Важно, что уже завтра нужно готовиться, организуем прием, приглашение жителей, чтобы они предложили нечто креативное. Мы не все видим и знаем, а люди могут подсказать.
Эти два дня для Ивацевичей были яркими, насыщенными и незабываемыми. Основные площадки развернулись в центральной части города. Гости могли ознакомиться с выставками издательств, СМИ, музеев, библиотек. Было много интерактивных площадок, в том числе фестиваль книги и прессы, а также город мастеров. На главной сцене чествовали лауреатов Национальной литературной премии и победителей конкурса "Хвала рукам, что пахнут хлебом".
Это очень важный праздник для всех нас, брестчан особенно. Круглогодично Ивацевичи готовились к этому празднику. Город значительно преобразовался. Все вместе мы вновь прочли литературную историю Ивацевичей, да и всей Брестчины. Для области это такой особый подарок - в этом году исполняется 85 лет со дня основания Брестской области.
Под занавес праздника блестящий концерт жителям Ивацевичей подарили "Песняры".
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