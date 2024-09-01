Ивацевичи передали вымпел: в 2025 году Лида станет столицей Дня белорусской письменности

Я думаю, что лидчане с удовольствием примут ту идею, чтобы в День города отметить и День белорусской письменности. Выходных дней достаточно, талантливых людей в Лиде много, город богат историей, поэтому найдем, когда провести этот день. Важно, что уже завтра нужно готовиться, организуем прием, приглашение жителей, чтобы они предложили нечто креативное. Мы не все видим и знаем, а люди могут подсказать.

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома