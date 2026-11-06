Из чего складывается цена экранного чуда, рассказал режиссер Александр Бондарев в проекте "Палитра"

Из чего складывается цена экранного чуда и почему в киноиндустрии так любят сказки? Гость программы "Палитра" - кинопродюсер Александр Бондарев.

Его имя в титрах - это знак качества для зрителя и гарантия кассовых сборов для прокатчиков. В продюсерском портфолио - громкие сериальные хиты, которые привлекли внимание Netflix, исторические саги и биографические драмы.

Заглянем в карман российской киноиндустрии: зачем Москва тратит миллиарды на кинокластер? Из чего выросли новые павильоны студии Горького? И как хайповые сказки братьев Андреасян собирают залы.

Не пропустите "Палитру" 6 ноября в 13:20 и 14:30 на "Первом информационном".