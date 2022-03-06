Издательству "Мастацкая літаратура" - 50 лет

Их книги разлетаются в десятки стран мира, а на страницах зафиксирована художественная летопись жизни нашей страны и народа. Полувековой день рождения сегодня отмечает "Мастацкая літаратура". Издательству 50 лет! Основано оно в 1972 году на базе редакций художественной и детской литературы издательства "Беларусь". В те годы тиражи наших классиков составляли от 10 тысяч экземпляров и выше, а детские томики выходили и вовсе по 75-80 тысяч. Организация за годы существования выпустила более 5 тысяч наименований книг. Сегодня здесь выпускают оригинальные произведения белорусских писателей, собрания сочинений, книги по литературоведению и критике, лучшие издания зарубежных писателей, сборники для детей и подростков и многое другое. А авторы издательства "Мастацкая літаратура" регулярно становятся лауреатами Национальной литературной премии.