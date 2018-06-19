Изображения коней с XVII столетия до сегодняшних дней

Возле Национального художественного музея уже не первый день пасется… лошадь. Трехметровый скакун, украшенный лентами, и с золотой подковой. Арт-объект - оригинальное приглашение на выставку, которая открылась в главном музее страны. Два этажа экспозиционных залов здесь посвящены величественному животному - одному из самых любимых моделей художников всех времен и народов. Наталья Бордиловская побывала на вернисаже.

Известный в Беларуси художник Игорь Бархатков - не только пишет благородных животных, но в собственной усадьбе имеет целую лошадиную семью. Как и природа, лошадь когда-то стала той музой, которая его, коренного горожанина, вдохновила переехать жить в деревню.

Лошади Щемелева, Лившица, Бондаренко - в экспозицию из двухсот произведений вошли работы белорусских художников разных поколений. Также полотна и скульптуры русских, украинских и польских мастеров.

Анималистическая выставка, посвященная лошадям, - международный проект. Он объединил экспонаты из фондов Национального художественного музея и предметы из музея Бяла-Подляска. Польские музейщики из Южного Подляшья владеют самой богатой в стране коллекцией – более трех тысяч экспонатов. В Минск они привезли живопись, графику и иконопись, посвященные "конной" тематике.

В Яново-Подляшье не первый год проходит международный пленэр, посвященный лошадям. По его итогам участники и победители, мастера из разных стран дарят свои работы местному музею. Представляете, какую коллекцию за десятилетия получилось собрать?! В Беларусь из Польши привезли показать только часть коллекции. Лошадиные образы - от 17 столетия до сегодняшних дней. В жанрах батальных сцен, портрета и пейзажа. В направлениях от классицизма до маньеризма и авангардизма.

Самая необычная лошадь - на входе в музей. Трехметровый из специального пластика арт-объект - работа Сергея Бондаренко, автора сотен каменных и бронзовых лошадей, скульптурных брендов Минска и других городов.