Известная актриса Инна Чурикова сегодня отмечает юбилей

Марфуша из "Морозко", горьковская Васса Железнова, покинутая супруга Мюнгхаузена в легендарной картине Марка Захарова. Чурикова снималась не только в фильмах мужа Глеба Панфилова, но и у Кончаловского, Тодоровского, Михалкова. Сейчас она также продолжает актерскую карьеру - в 2011-ом появилась в фильме "Утомленные солнцем - 2". И вот уже полвека актриса отдает сцене родного Ленкома. С Днем рождения народную артистку СССР Инну Чурикову поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.