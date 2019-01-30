Женские истории с юмором и со слезами, трагедиями и победами. Известный белорусский радиожурналист Тамара Вятская презентовала свою новую книгу. Необычный жанр - женская судьба и советы. Творческий вечер и знакомство с книгой прошло в историческом музее. Среди гостей - друзья, барды, поэты и творческие люди. В творческой копилке журналиста Тамары Вятской три книги стихов, а также публикации прозы в журналах Беларуси и России.