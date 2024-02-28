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"Изысканное искусство" в Минском областном краеведческом музее

Коллекция фарфора Молодечненского хранилища приняла в дар аутентичную "пару": это чашка и блюдце производства мануфактуры Австро-Венгерской империи. Раритеты 1910 года выпуска музею передала местная жительница.

Редкая посуда украсила экспозицию городской культуры конца 19 - начала 20 столетия. Музей в Молодечно славится образцами ивенецкой и радошковичской керамики, а также борисовского хрусталя.

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