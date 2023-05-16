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Jazz-Time 2023: международный конкурс джазовой и эстрадной музыки проходит в Солигорске
Время джаза для маленьких и больших музыкантов. Солигорск принял IX Международный конкурс джазовой и эстрадной музыки Jazz-Time 2023. Более 300 юных музыкантов, их педагоги и концертмейстеры приняли участие в трехдневном марафоне. Международный фестивальный уровень в этом году обеспечили представители джазовых школ из Москвы и Санкт-Петербурга.
В конкурсной программе участвовали юные исполнители джаза со всех уголков Беларуси от 7 до 19 лет. А приятным бонусом форума стало знакомство со знаменитостями и их секретами джазового мастерства.
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