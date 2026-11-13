К 200-летию фотографии: выставка старинных снимков открылась в Минской областной библиотеке

В Минской областной библиотеке имени А.С. Пушкина открылась выставка старинных снимков. Проект подготовлен к 200-летию фотографии.

В экспозиции - уникальные кадры конца XIX - начала XX века из личного собрания белорусского режиссера и коллекционера Владимира Бокуна.

Автор снимков Бенедикт Тышкевич - основоположник белорусского фотоискусства. В 1899 году он получил золотую медаль на выставке в Берлине за серию жанровых снимков крестьянского быта. Оригиналы работ хранятся во французском музее фотографии.

Продолжилась встреча киноисторической лекцией. Владимир Бокун рассказал об истоках фотоискусства, а также представил зрителям два своих документальных фильма о жизни и творчестве Бенедикта Тышкевича и еще одного фотомастера Петра Шумова.