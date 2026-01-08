К 2030 году в Беларуси планируют увеличить посещаемость организаций культуры почти на 20 %

Правительство Беларуси утвердило госпрограмму "Культурное пространство" на ближайшие 5 лет. В ней содержится два направления - "Культурное наследие" и "Искусство и творчество".

Финансовое обеспечение предусмотрено в размере более 2 млрд белорусских рублей. По прогнозам, реализация госпрограммы позволит к 2030 году увеличить посещаемость организаций культуры почти на 20 %, а также насытить театральную афишу, увеличить количество концертов, музейных экспозиций и киносеансов с показом фильмов белорусского производства.