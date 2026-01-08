3.67 BYN
К 2030 году в Беларуси планируют увеличить посещаемость организаций культуры почти на 20 %
Автор:Редакция news.by
Правительство Беларуси утвердило госпрограмму "Культурное пространство" на ближайшие 5 лет. В ней содержится два направления - "Культурное наследие" и "Искусство и творчество".
Финансовое обеспечение предусмотрено в размере более 2 млрд белорусских рублей. По прогнозам, реализация госпрограммы позволит к 2030 году увеличить посещаемость организаций культуры почти на 20 %, а также насытить театральную афишу, увеличить количество концертов, музейных экспозиций и киносеансов с показом фильмов белорусского производства.
В программе также определены объекты историко-культурного наследия, на которых планируют выполнить ремонтно-реставрационные работы за счет средств как республиканского, так и местных бюджетов. Перечень достаточно обширный.