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К 75-летию со дня образования КНР в Национальной библиотеке Беларуси открылась книжная выставка
В Китайском центре книги главной библиотеки Беларуси открылась тематическая книжная выставка.
На выставке представлено свыше 4 десятков изданий о КНР на английском, китайском, русском и белорусском языках.
Экспозиция посвящена юбилейной дате - 75-летию со дня образования Китайской Народной Республики. Ознакомиться можно с документами Коммунистической партии Китая, а также с литературой по экономике, истории и культуре.
Ольга Неборская, завсектором Национальной библиотеки Беларуси:
"Мы старались сделать выставку, чтобы максимально полно представить Китайскую Народную Республику нашим читателям. У нас по меморандуму о сотрудничестве с китайской коммуникационной группой зал создан для того, чтобы полно представить китайскую культуру, историю для белорусских читателей"
Книжная экспозиция будет доступна к просмотру до конца ноября.
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