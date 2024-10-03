К 75-летию со дня образования КНР в Национальной библиотеке Беларуси открылась книжная выставка

В Китайском центре книги главной библиотеки Беларуси открылась тематическая книжная выставка.

На выставке представлено свыше 4 десятков изданий о КНР на английском, китайском, русском и белорусском языках.

Экспозиция посвящена юбилейной дате - 75-летию со дня образования Китайской Народной Республики. Ознакомиться можно с документами Коммунистической партии Китая, а также с литературой по экономике, истории и культуре.

Ольга Неборская, завсектором Национальной библиотеки Беларуси:

"Мы старались сделать выставку, чтобы максимально полно представить Китайскую Народную Республику нашим читателям. У нас по меморандуму о сотрудничестве с китайской коммуникационной группой зал создан для того, чтобы полно представить китайскую культуру, историю для белорусских читателей"