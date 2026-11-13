В Минске открылась выставка "Берегини Беларуси". Проект приурочен к вековому юбилею искусствоведа и основательницы Музея старобелорусской культуры Ольги Терещатовой.

В 1970-х Ольга Васильевна возглавляла научные экспедиции Академии наук по регионам Беларуси. В ходе этих поездок сотрудники собирали и изучали памятники белорусского искусства и быта - они и легли в основу фондов музея древнебелорусской культуры.

Экспозиция знакомит посетителей с фотографиями из личного и музейного архивов, памятниками белорусской иконописи, традиционной женской одеждой, а также предметами народного творчества.

Ольга Баженова, доктор искусствоведения, профессор БГУ:

"В начале деятельности о музеях белорусской культуры вообще не шло речи - их просто не было. После того как был создан этот музей, в Национальном художественном открылся специальный отдел, посвященный белорусскому искусству и культуре. То же самое произошло и в Институте археологии. То есть это был толчок для изучения белорусского искусства, потому что без артефактов - без живых вещей, икон, резьбы, скульптуры, тканей, произведений из металла - ничего бы не было".

Также в Центре исследований НАН Беларуси состоялась Международная конференция "Музей и время: Актуальные проблемы музейной деятельности". Эксперты обсудили, какую роль культурные пространства играют в современном мире и какими они станут завтра.

Сегодня богатая белорусская этнографическая коллекция представлена и в Санкт-Петербурге - в Российском этнографическом музее. Собирательницей коллекции стала россиянка из Рязани.