Трактовки наследия Марка Шагала представили в НЦИС к 135-летию известного художника-авангардиста

К 135-летию Марка Шагала трактовки наследия авангардиста представил Центр современных искусств. На суд эстетов - полсотни работ, вдохновленных риторикой художника. Авангард в живописи, графике и объеме приправили цитатами из автобиографического романа "Моя жизнь". Во время проекта дали мастер-классы, лекции, экскурсии.

В унисон основному выставочному проекту интерактивная экспозиция "Навык счастья". Правила просмотра для эстетов прописаны просто на аннотациях. Так, искусство становится ближе к зрителю, а НЦСИ дает реализовать потенциал молодым авторам - участникам программы по кураторской поддержке.