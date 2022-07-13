3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Трактовки наследия Марка Шагала представили в НЦИС к 135-летию известного художника-авангардиста
К 135-летию Марка Шагала трактовки наследия авангардиста представил Центр современных искусств. На суд эстетов - полсотни работ, вдохновленных риторикой художника. Авангард в живописи, графике и объеме приправили цитатами из автобиографического романа "Моя жизнь". Во время проекта дали мастер-классы, лекции, экскурсии.
В унисон основному выставочному проекту интерактивная экспозиция "Навык счастья". Правила просмотра для эстетов прописаны просто на аннотациях. Так, искусство становится ближе к зрителю, а НЦСИ дает реализовать потенциал молодым авторам - участникам программы по кураторской поддержке.
В Национальном центре современных искусств также организовали кинотеатр. Гостей ждал просмотр и обсуждение мультфильма - лауреата Национальной кинопремии "Марк Шагал. Начало".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все