К 140-летию Янки Купалы подготовлена широкая праздничная программа

Беларусь готовится отметить 140 лет со дня рождения народного поэта Беларуси Янки Купалы. Государственный литературный музей имени песняра к юбилейным торжествам создал широкую программу, которая затронет и сам дом под тополем (так называют музей в Минске), и его филиалы. В конце июня - начале июля мемориальный заповедник в Левках пригласит на праздник поэзии "Купала в сердце моем". Традиционный фестиваль поэзии, музыки и народных ремесел "З адною думкаю аб шчасці беларусаў..." состоится на малой родине Купалы в Вязынке.