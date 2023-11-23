К 20-летию Президентского оркестра - премьера фильма о музыкальном коллективе в конкурсной программе "Лістапада"

Свой творческий юбилей Президентский оркестр, заслуженный коллектив Республики Беларуси, отметил в том числе и на большом экране кинотеатра. Документальный фильм познакомилзрителя с каждым из артистов оркестра, чтобы в дальнейшем публика приходила на концерты к друзьям, ведь это лучшие музыканты, которые аккомпанируют на крупнейших и самых значимых мероприятиях республиканского масштаба. Ленту снимали несколько месяцев, и теперь она претендует на победу в номинации "Неигровое кино" кинофестиваля "Лістапад".