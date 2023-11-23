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К 20-летию Президентского оркестра - премьера фильма о музыкальном коллективе в конкурсной программе "Лістапада"

Свой творческий юбилей Президентский оркестр, заслуженный коллектив Республики Беларуси, отметил в том числе и на большом экране кинотеатра. Документальный фильм познакомилзрителя с каждым из артистов оркестра, чтобы в дальнейшем публика приходила на концерты к друзьям, ведь это лучшие музыканты, которые аккомпанируют на крупнейших и самых значимых мероприятиях республиканского масштаба. Ленту снимали несколько месяцев, и теперь она претендует на победу в номинации "Неигровое кино" кинофестиваля "Лістапад".

Сегодня в кинотеатрах продолжаются конкурсные показы игрового кино, анимационных фильмов, а также творческие встречи с именитыми представителями киноиндустрии. А уже завтра, 24 ноября, на "Лістападзе" финальные титры. На торжественной церемонии закрытия узнаем названия лучших лент и имена победителей XXIX Минского международного кинофестиваля.

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