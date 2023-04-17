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К 500-летию "Песни про зубра" в Нацбиблиотеке Беларуси презентовали работы белорусских и зарубежных художников
Графические иллюстрации, строки из поэмы и цитаты в китайских иероглифах. К 500-летию со дня первого издания поэмы Гусовского "Песня про зубра" в Национальной библиотеке Беларуси презентовали более 50 работ белорусских и зарубежных художников и переводы произведения: китайские магистранты, студенты и преподаватели Академии искусств, учащиеся гимназии-колледжа искусств имени Ахремчика. Иллюстрации и сюжеты со страниц поэмы - в живописи, калиграфии, цифровой и высокой печати. Ключевое место занимает выполненное белорусским графиком Юрием Гусовским и сделанное полностью вручную издание поэмы. Книгу дополняют 13 гравюр в техниках офорта и меццо-тинтто.
Дополняют выставку и произведения фондовой коллекции Национальной библиотеки Беларуси, увидеть их можно до 1 июня.
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