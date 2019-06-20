ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

К Европейским играм откроет свое закулисье и Купаловский театр

В продаже, кроме квитков на спектакли, появятся билеты на экскурсии. С 21 по 30 июня сотрудники театра готовы показать кулуарную жизнь сразу на английском, польском, русском и белорусском языках.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все