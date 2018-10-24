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К годовщине ликвидации Минского гетто открылась выставка Меера Аксельрода

В Беларуси продолжаются памятные мероприятия, приуроченные к годовщине уничтожения Минского гетто. Впервые представлено графическое собрание Меера Аксельрода. Документалист обратился к кровавым событиям ХХ века. Трагедия еврейского народа нашла отражение в сериях набросков и эскизов художника "Немецкая оккупация" и "Гетто".

Выставку дополнили и произведения белорусского художника Абрама Моносзона. Работы мастеров объединены трагедией холокоста.

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