К годовщине ликвидации Минского гетто открылась выставка Меера Аксельрода

В Беларуси продолжаются памятные мероприятия, приуроченные к годовщине уничтожения Минского гетто. Впервые представлено графическое собрание Меера Аксельрода. Документалист обратился к кровавым событиям ХХ века. Трагедия еврейского народа нашла отражение в сериях набросков и эскизов художника "Немецкая оккупация" и "Гетто".