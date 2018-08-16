К Году малой родины канал "Беларусь 24" приурочил фотопроект

К Году малой родины международный спутниковый канал "Беларусь 24" приурочил специальный фотопроект. В рамках него задуманы выставки под названием "Я сердцем вижу", первая из которых прошла в мае. А сегодня одна из арт-галерей Национальной библиотеки "Беларусь 24" демонстрирует 40 творческих работ восьми белорусских авторов: фотохудожников, работающих в различных жанрах, победителей конкурса, объявленного телеканалом, а также фотографов, отмеченных на международном уровне.