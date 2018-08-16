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К Году малой родины канал "Беларусь 24" приурочил фотопроект
К Году малой родины международный спутниковый канал "Беларусь 24" приурочил специальный фотопроект. В рамках него задуманы выставки под названием "Я сердцем вижу", первая из которых прошла в мае. А сегодня одна из арт-галерей Национальной библиотеки "Беларусь 24" демонстрирует 40 творческих работ восьми белорусских авторов: фотохудожников, работающих в различных жанрах, победителей конкурса, объявленного телеканалом, а также фотографов, отмеченных на международном уровне.
Фотовыставки, представляющие необычное видение нашей страны, будут продолжаться. Телеканал "Беларусь 24", вещающий круглосуточно, и чья аудитория охватывает около 300 миллионов зрителей в разных странах мира, и в своем эфире уделяет особое внимание теме малой родины.
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