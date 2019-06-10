К культурной программе II Европейских игр подключился Национальный исторический музей

К культурной программе II Европейских игр сегодня подключился и Национальный исторический. Лейтмотив проекта "Наш край любимый -Беларусь"- национальная культура. В основе выставки экспонаты из фондов музея - лучшие образцы графики, керамики, текстиля, изобразительного и декоративно-прикладного искусства от современных авторов и белорусских классиков. Экспозиция продлится до 5 июля.



Знаковым проектом Исторического музея во время II Европейских игр станет и белорусский культурный центр, который будет расположен в деревне спортсменов. Участники форума и туристы смогут ознакомиться с нашей культурой через мультимедийные проекции архитектурных ландшафтов Беларуси и образцы народных промыслов.