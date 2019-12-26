К сотому сезону в афише Купаловского театра появилась трагедия "Король Лир"

Король Лир заговорил на белорусском языке. Накануне новогодних праздников Купаловский театр дает премьеру. К сотому сезону в афише появилась трагедия Уильяма Шекспира. Знаковое произведение по праву считают вершиной драматургии. Шекспир в Купаловском - это постановка вне географических и временных рамок.



Кто выйдет на сцену в роли Короля Лира, знает наш культурный обозреватель Дарья Тарасова.









"Король Лир" - премьера на сцене Купаловского

Трагедия на сцене Купаловского. Пьесу, которая существует вне времени, поставил художественный руководитель театра. Это первое обращение Николая Пинигина к трагедии английского драматурга. На спектакль мастера вдохновил перевод. На мове шекспировский текст зазвучал благодаря Юрке Гавруку. До этого на подмостках театра к Лиру еще не обращались.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического театра им. Янки Купалы:

"Что меня подтолкнуло это делать? У нас в 60-ые годы работал заведующий литературной частью Юрка Гаврук. Он отсидел в сталинских лагерях. Он перевел эту пьесу гениально, даже лучше, чем российские переводы. Он сидел в тюрьме, он знал, что такое тиран, что такое убить человека. Здесь семь трупов в пьесе".

Кристина Дробыш, актриса Национального академического театра им. Янки Купалы:

"Материал, конечно, очень сложный, потому что очень много есть загадочных для меня моментов, которые вложены Шекспиром. Очень много предположений каких-то. Мы вышли на очень удивительные вещи. Это детектив такой для актера".



Новый спектакль - классическое прочтение пьесы Шекспира

Время действия, как это модно, не переносят в наши дни, не вводят в постановку и новых персонажей. В основе сюжета актуальная проблема отцов и детей. А через историю двух семей - короля Лира и графа Глостера - обнажается крах родственных уз, страны и личности.

К премьере в цехах Купаловского отшили 70 комплектов костюмов. В основном это мужские образы. Согласно содержанию трагедии, женских здесь только три. Наряды не являются исторической репликой. Это скорее стилизация. А значит увидим много современных материалов. Например, головные уборы по мотивом шапок британских караульных гвардейцев сделаны из экомеха.

Сценографию и костюмы для "Короля Лира" разработала К. Шиманович

Начинку спектакля по эскизам сценографа Катерины Шиманович создавали в бутафорском цеху Купаловского. Вместо броского реквизита минимализм. Например, корона Лира не усыпана драгоценными камнями, а сделана из пластика и кожи. В ходе спектакля, как и свое королевство, король делит ее на две части. Элемент условности соблюдается и в главных декорациях к постановке.

Екатерина Шиманович, сценограф, художник по костюмам:

"При обсуждении с Николаем Николаевичем мы поняли, что спектакль очень динамичный, Шекспир сам это диктует, и нужно будет делать декорации подвижные. Катушка сена нужна для сцены бури, где Лир уже сходит с ума. И с ней он будет дальше взаимодействовать в сценах сумасшествия".



В гриме короля Лира работает В. Манаев

Играют Шекспира двумя составами, но с одним Лиром. В короле режиссер увидел Виктора Манаева. На сцене народный артист Беларуси, который больше знаком зрителю своими комическими образами, реализуется в трагическом амплуа. Со словом Шекспира Манаев работает с августа.

Виктор Манаев, народный артист Беларуси:

"Шекспир не может не затронуть, конечно. Поэтому он 400 лет и остается Шекспиром во всем мире, потому что говорит правду".



"Король Лир" не последняя премьера в сотом сезоне