К столетию со дня рождения Андрея Макаенка выставка в Национальной библиотеке

К столетию со дня рождения нашего классика - белорусского драматурга Андрея Макаенка. Экспозиция в Национальной библиотеке представляет его не только как комедиографа, но и как редактора, переводчика и киносценариста. Выставка из библиотечных фондов состоит из нескольких разделов. Например, период формирования автора во время его работы в журнале "Неман". Значительная роль экспозиции отводится изданию "Театральный Минск", где печатались литературные работы Андрея Макаенка. Среди экспонатов и сами пьесы "Жизнь требует", "Перед встречей", "Затюканный апостол" и другие.