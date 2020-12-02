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К столетию со дня рождения Андрея Макаенка выставка в Национальной библиотеке

К столетию со дня рождения нашего классика - белорусского драматурга Андрея Макаенка. Экспозиция в Национальной библиотеке представляет его не только как комедиографа, но и как редактора, переводчика и киносценариста. Выставка из библиотечных фондов состоит из нескольких разделов. Например, период формирования автора во время его работы в журнале "Неман". Значительная роль экспозиции отводится изданию "Театральный Минск", где печатались литературные работы Андрея Макаенка. Среди экспонатов и сами пьесы "Жизнь требует", "Перед встречей", "Затюканный апостол" и другие.

Отличительная особенность выставки - издание "Вожык" за 1949 год, где печатался будущий драматург.

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