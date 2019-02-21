К юбилею готовится Минский областной краеведческий музей, который находится в Молодечно

К 60-летию готовят экспозицию с редкими историческими экспонатами. Сейчас можно увидеть всю историю Минской области от древних времен до наших дней. Есть и довольно редкие экземпляры - золотое кольцо дреговичей, тканый золотом слуцкий пояс и настоящий клад - 5 тысяч монет, которые нашли на территории Молодечненского района. Всего же в коллекции областного краеведческого музея - более 70 тысяч исторических предметов. За стеклом размещены 8 тематических экскурсий, а также проходят исторические и краеведческие занятия со школьниками.