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К юбилею Национального художественного на "Беларусь 3" фильм ''Дом, где живет искусство''
К юбилею Национального художественного музея в эфире телеканала "Беларусь 3" документальный фильм ''Дом, где живет искусство''. Реальные истории из жизни музея. От постановления Совета народных комиссаров БССР о создании Государственной картинной галереи до статуса одного из крупнейших музеев Восточной Европы и масштабных выставочных проектов. В киноочерке интервью музейных сотрудников разных лет, художников, искусствоведов, руководства Национального художественного. За достоверными кадрами творческая группа Белтелерадиокомпании отправилась во все бывшие и настоящие филиалы музея. В фильме также использована архивная хроника.
Итак, сегодня в 19:05 на “Беларусь 3” новый эпизод документального сериала. В четвертом фильме теленовеллы зрители узнают, на строительство какого филиала Национального художественного прилетал Машеров, от кого сотрудники музея прятали уникальный экспонат - царские врата - и как директор Аладова уговорила народного художника Савицкого написать еще одну партизанскую Мадонну.
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