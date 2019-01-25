К юбилею Национального художественного на "Беларусь 3" фильм ''Дом, где живет искусство''

К юбилею Национального художественного музея в эфире телеканала "Беларусь 3" документальный фильм ''Дом, где живет искусство''. Реальные истории из жизни музея. От постановления Совета народных комиссаров БССР о создании Государственной картинной галереи до статуса одного из крупнейших музеев Восточной Европы и масштабных выставочных проектов. В киноочерке интервью музейных сотрудников разных лет, художников, искусствоведов, руководства Национального художественного. За достоверными кадрами творческая группа Белтелерадиокомпании отправилась во все бывшие и настоящие филиалы музея. В фильме также использована архивная хроника.

