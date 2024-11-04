Как готовятся к выступлению перед гранд-финалом участники конкурса "Наше поколение"

16 ноября в Казани пройдет гранд-финал Международного конкурса детской авторской песни "Наше поколение". 11 ноября делегации из 12 стран ознакомились и вдохновились татарскими достопримечательностями.

Недавно прошла и первая общая репетиция.

Белорусы - самая масштабная делегация на втором в истории песенном форуме. Кроме "пудрового" квинтета, педагог по вокалу, гример, съемочные группы утром качественно "припудрили" настроением первое организационное собрание, а также накормили участников национальными блюдами. Представители Беларуси привезли с собой "сладкий сорт картошки" - пирожное. Русские друзья за кадром удивлялись: "Теперь и такое выращиваем?"

Еще в пути на конкурс пока артисты из Мадагаскара, Монголии, Бразилии. Всего же "Наше поколение" планирует петь голосами 15 стран.

"Это мой первый крупный международный конкурс. Вообще я пою с 5 лет, но песню готовлю около 3 месяцев. На конкурс приехал с радостным чувством, хотел познакомиться со всеми участниками", - делится впечатлениями представитель Армении на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение" Макар Казарян.

Победителя музыкального форума выберет профессиональное жюри от каждой страны. Эксперты дистанционно оценят первую репетицию, потому нужно быть в вокальной форме не только в день Х. Параллельно отдать свои голоса смогут и интернет-пользователи - онлайн-голосование запустят всего лишь на сутки, 15 ноября.

Организаторы насытили программу участников на события, ведь Казань ждала их на свидание. Два автобуса (русско- и англоговорящий) отправились изучать колоритный город. Единственная остановка, где артистов попросили укутаться основательно, - Казанский Кремль. Проехать мимо объекта наследия ЮНЕСКО просто невозможно.

Я в восхищении. Это первый раз, когда я видела снег, до этого я не знала, что такое зима. А еще я тут нашла новых друзей, они очень классные люди. Здесь я счастлива. Прэйз Виздом, представитель Уганды на конкурсе "Наше поколение"

Талантливых детей провели не по царским палатам, а по местам силы. Как и в Беларуси, для Казани не ново, что рядом соседствуют мечеть "Кул Шариф" и Благовещенский православный собор, однако для стран Африканского континента все в новинку.

Дуэт "Фараон", представители Египта на конкурсе "Наше поколение": "Очень рад, что есть такая уникальная возможность общения с другими нациями. Пусть мы говорим на разных языках, но мы понимаем эмоции друг друга. Этой встречи мы ждали три месяца, конечно, репетировали все это время под чутким руководством педагогов, поэтому мы уверены в своем исполнении".

Первая общая спевка участников - репетиция гимна конкурса, тут есть возможность и оценить вокальные способности друг друга. Вот так страны БРИКС и Африки спелись. В 2024 году к масштабному слиянию голосов присоединились Уганда, Эфиопия, Мадагаскар, Кения, Индия и Нигерия, чтобы звучать в унисон не только по политическим позициям.

Только приехав в Казань, я поняла, насколько это масштабный конкурс. Проходят репетиции, у нас плотный график, и мне это безумно нравится. Здесь есть возможность научиться чему-то новому, завести новых друзей. Стасья Корсак, представительница Беларуси на конкурсе "Наше поколение"