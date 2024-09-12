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Как в Беларуси проходят съемки с участием мировых звезд дрифта

В нашей стране уже неделю проходят масштабные съемки проморолика с участием известных гонщиков международного уровня и чемпионов Беларуси. К нам приехали пилоты из Японии, Австралии и Бразилии. Они посещают знаковые места Беларуси  и  демонстрируют мастерство дрифта. С 2 по 6 ноября увидеть показательные заезды можно в Минске.

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