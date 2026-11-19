В Гродненском государственном музыкальном колледже камерным оркестром руководит женщина. Наталья Сегиневич воспитывает молодых музыкантов и находит баланс между требовательностью и поддержкой.

За дирижерским пультом Наталья уже седьмой год. Ее профессиональный путь начался с Брестского государственного музыкального колледжа имени Григория Ширмы, затем была Белорусская государственная академия музыки, где она получила не только специальность инструменталиста, но и образование дирижера.

"Камерный оркестр очень сложный с точки зрения слуха, восприятия, интонации и штриховой культуры. Наверное, это один из самых сложных оркестров. Был страх, что не получится. Профессия требует постоянного самосовершенствования, ведь нужно вести подбор репертуара, поиск партитур. Я уже представляю, какой будет состав на следующий год", - рассказала руководитель народного камерного оркестра Гродненского государственного музыкального колледжа.

Наталья Сегиневич

В репертуаре коллектива музыка разных эпох - от барокко до современных произведений. В одной программе могут встретиться рондо Жана-Филиппо Рамо, "Вальс № 2" Дмитрия Шостаковича и "Элегия" Эдуарда Сапарова. В оркестровом классе каждый голос становится частью единого музыкального полотна, здесь важны взаимопонимание, творческая энергия и умение слышать друг друга.

Для концертмейстера народного камерного оркестра Гродненского государственного музыкального колледжа Анастасии Кошкало каждая репетиция - возможность вновь почувствовать силу музыки. "С Натальей Сегиневич мы работаем как преподаватели достаточно давно. У нас уже налажена творческая атмосфера каждый рабочий день. Когда мы сотрудничаем в оркестре, это другая настройка на жизнь", - отметила она.

В музыке важна каждая нота, а в оркестре - умение филигранно соединить их в единое целое. Наталья Сегиневич доказывает это за дирижерским пультом и в работе с учениками. Профессионализм начинается с точности, а настоящее мастерство - с умения слышать других.

"У любого хорошего дирижера есть свой особый жест. У Натальи Ильиничны он понятный, но изящный и выразительный. Мы всегда понимаем, когда нужно правильно вступить. Становится спокойнее, появляется уверенность, что все получится сыграть. Наталья Ильинична каждого уважает по-своему, она слышит не только музыку, но и нас, прислушивается к нам. Она никогда не теряет самообладание", - так видит Наталью Сегиневич учащаяся Гродненского государственного музыкального колледжа Любовь Лобань.

В Беларуси женщин-дирижеров симфонических и камерных оркестров - единицы. Наталья Сегиневич сумела не только занять место за дирижерским пультом, но и вписать свое имя в музыкальную историю Беларуси.

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Главное фото: magnific.com