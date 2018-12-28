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Как культурно провести выходные
Новогодние фотопроекты в Центре современных искусств. Испанский подарок от Дали и Пикассо и утренники от театра оперы и балета. Подробности у Ларисы Гулякевич.
Сразу три выставки в Центре современного искусства на Некрасова, 3. Рождественские открытки, семейные фото и много елок. В фотопроектах участвуют как любители, так и мэтры фотодела.
Экспозиция "Когда елки были большими" демонстрирует новогодние черно-белые фото из семейных альбомов, сделанные в 50-х,60-х,70-х годах. Фотопроект "PROЁЛКІ" объединяет творческие работы известных белорусских фотомастеров. Завершают серию новогодних фотопроектов "Рождественские открытки начала 20-го века" из собрания частной коллекции.
Второй этаж центра заняла рождественско-новогодняя экспозиция современных белорусских художников "Зимнее настроение".
Французский Прованс от Пикассо и энергия Вечного города от Дали. Новогодний подарок - яркая выставка мировых гениев искусства. В выставочном пространстве LIBRA на площади Победы.
Стили художников были разные, но обоих объединяет любовь к корриде и фламенко, к родной испанской культуре. Она оставила в творчестве Пабло Пикассо и Сальвадора Дали основательный отпечаток. На выставке представлены самые знаменитые сюрреалистические сюжеты Дали, в том числе "Мягкие часы", "Слон на тонких ножках", "Женщина с ящиками", "Жираф в огне" и другие знаменитые произведения. Пикассо также восхищали животные и птицы: он создал в керамике целую галерею образов его любимой козы Эсмеральды.
Большой театр Беларуси приглашает в эти предновогодние дни на праздничные гала-концерты со звездами оперы и балета.
Волшебные арии, сцены, номера из настоящих оперных и балетных хитов. В программе вечера такие звезды белорусского Большого, как заслуженные артисты Беларуси Оксана Волкова, Олег Еромкин, Константин Героник и Людмила Хитрова, которая исполняет 32 фуэте. В этом году она встречает Новый год в качестве мамы и заслуженной артистки Беларуси.
В воскресенье - утренний спектакль: классика балета - "Щелкунчик" Петра Чайковского.
Либретто к балету было создано Мариусом Петипа по сказке Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Премьера балета прошла в декабре 1892 года в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Классическая постановка балета - неотъемлемая часть праздничных новогодних дней. Волшебный новогодний спектакль на сцене театра предлагает Белорусский государственный хореографический гимназия-колледж с участием артистов балета Большого театра.
В эти праздничные дни концертные программы проходят в Белгосфилармонии, Дворце Республики и других площадках города. Нескучных и приятных выходных, и до следующей пятницы.
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