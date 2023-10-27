Как культурно провести выходные, подскажет Дарья Тарасова и рубрика "Променад"

В Купаловском "гастролирует" Национальная театральная премия. В афише республиканского форума на месяц прописались постановки со всей страны. В ожидании рецензий и Национальная премия в области изобразительного искусства. У экспертов и посетителей только месяц на то, чтобы озвучить инициалы триумфаторов. Национальный художественный готовится к французской премьере.

Опережая выставочный эксклюзив, первыми увидим фондовые экспонаты с Дарьей Тарасовой в рубрике "Променад".

Приглашение в фондовую сокровищницу. Национальный художественный раскрывает свои коллекционные карты, чтобы сыграть в ассоциации. Как писали и воевали на родине школы изысканных искусств? В красках и благородном камне подскажут французские шедевры с пометкой "оригинал". Здесь расшифруют, о чем молчат готические силуэты, какие пассажи завуалировали в своих Magnum opus мастера Северного Возрождения и почему барокко и рококо не близкие родственники.

К премьере в сантиметрах сочиняют световые партитуры. В софитах засияет лексика французской школы без купюр. Столетия законодателя художественных мод оправили в 4 выставочные залы. От вех эволюционных и портретных до ностальгических силуэтов Французской академии в Риме и книжной иллюстрации. Найдем и белорусский след. Памятные силуэты Флемингов. Перед встречей со знатоками - экспозиционный лоск. Полотнам - реставрация и консервация.

Амбассадор раннего рококо Франсуа де Труа, мастер психологического портрета Жан-Антуан Гудо, родоначальник диорамы Шарль-Мари Бутон, придворный живописец королевской охоты - Франсуа Депорт, мастер исторических сцен Франсуа Гийом Менажо. Ориентироваться в громких фондовых инициалах помогут кураторские лекции.

Кружевные узоры на "вологодский манер" в филиале Дома Ваньковичей. Здесь звучит и "Северная рапсодия". Эта скатерть - самый крупномасштабный экспонат. Сюжеты панно в нитях рассекречивают и сакральные памятники Вологды.

Хиты Национальной премии в области изобразительного искусства в единственном выставочном доме. Итоговая экспозиция собрала сливки форума, чтобы написать портрет белорусской арт-школы в лицах. Не резонируя тематически в одних широтах, теперь заявки на признание от творческих дебютантов, вся гамма культурного наследия, брутальная военная сюжетика. Не только маслом на полотне, городское пространство - это также зона притяжения наших авторов.

Свои станковые произведения Максим Петруль филигранно масштабирует в монументальной бронзе. Протеже Жбанова модернизирует Минск городскими скульптурами, визуально решает объемы нашей подземки, раскрашивает силуэты КНР. Сегодня в шорт-листе премии его металлические птицы.