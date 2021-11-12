Как культурно провести выходные в Минске, расскажем в рубрике "Променад"

Менее часа осталось до "Рождения звезд" на сцене музыкального театра. Российский режиссер Илья Устьянцев собрал в ревю нашумевшие отрывки мировых мюзиклов.

Для поклонников "Анны Карениной" - экспозиция в Музее истории белорусской литературы. Пересказ содержания самого читаемого романа Льва Толстого - в прижизненных изданиях, рукописях и копиях.



Премьерное искусство, мимо которого не пройти, в рубрике "Променад" (видео).

