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Как культурно провести выходные в Минске, расскажем в рубрике "Променад"

Менее часа осталось до "Рождения звезд" на сцене музыкального театра. Российский режиссер Илья Устьянцев собрал в ревю нашумевшие отрывки мировых мюзиклов.

Для поклонников "Анны Карениной" - экспозиция в Музее истории белорусской литературы. Пересказ содержания самого читаемого романа Льва Толстого - в прижизненных изданиях, рукописях и копиях.

Премьерное искусство, мимо которого не пройти, в рубрике "Променад" (видео).


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