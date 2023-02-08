Как попасть на сцену Большого театра через… Tik-Tok

Большой театр Беларуси в свой юбилейный, 90-й сезон исполняет мечты. Так, была объявлена онлайн-акция для зрителей, в рамках которой влюбленные в театр снимали открытки в стиле Tik-Tok и Reels. Победители получили приглашение выйти на сцену в спектакле "Богема".

Кто попал в Большой через соцсеть, расскажет Лидия Заблоцкая.

Большой разрушил стереотип, что стоять на классической сцене достойны лишь примы со стажем и уникальные тембры. В истории театра случились самые быстрые попадания в труппу - через ролик для Tik-Tok. Но 15 секунд восхищаться учреждением культуры на его же фоне было недостаточно. Оценили тонкий сценарий и знание репертуара не понаслышке.



Из полусотни видеопосвящений они в победителях. Критики скажут: людям с улицы не место даже в закулисье. И будут неправы. Организаторы, которые сынициировали акцию, отбирали ролики со смыслом. По ним понятно, что участники не мимо Большого шли, а в театр вхожи. И не единожды.





Каждая из шести молодых девушек как на подбор. Учится в творческом вузе или уже с дипломом. Для некоторых сцена Большого - цель для распределения после окончания Академии музыки.



Среди будущих прим есть и дипломированный архитектор. Она точно знает каждую деталь, что закладывал в чертежах архитектор Лангбард.

3 февраля девушки впервые прошли не через главный, а служебный вход. Без экскурсий - сразу на репетицию. Отношение как к профессионалам. Молодых и креативных "с улицы" заслуженно вписали в мир "Богемы". Опера Джакомо Пуччини идет в Большом с 2018-го. Перипетии перспективного художника и его друзей, любовь и жажда жизни в ее же неблагоприятных условиях - наблюдать со стороны за событиями XIX века зрителю любопытно.



7 февраля у дебютанток вторая и генеральная репетиция. Они впервые не в партере, а по ту сторону. Им не пришлось переживать за образы и макияж. Это "включено" в победу в акции.







Задача дебютанток - быть пусть не в главных ролях, но украсить собой вернисаж второго действия. На один вечер они стали артистками миманса. Презентовать картины Шагала, Дали и Сутина на вернисаже тоже надо постараться!