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Как проходит подготовка к песенному форуму. В центре главного музыкального события
После Дворца Независимости - первая десятка вокалистов отправилась на главную площадку детского "Евровидения" – в "Минск-Арену". Там состоялись первые репетиции. На сцену вышел и наш Даниель Ястремский. Он выступит на шоу под номером 8. Репетиции в костюмах и с необходимым реквизитом. На прогон у каждой страны - три часа. Зрители увидят шоу уже в это воскресенье. Но есть и уникальная возможность посмотреть "Евровидение" вживую. Выпущены дополнительные билеты на генеральный прогон, 24 ноября. Не упустите возможность быть в центре главного музыкального события. Как проходит подготовка к песенному форуму, расскажет Юлия Токарь.
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