ЭкономикаПрезидентПолитикаОбществоПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Как прошло закрытие XXXI фестиваля "Славянский базар в Витебске"

Финальные аккорды XXXI "Славянского базара" прозвучали в Витебске. Торжественное закрытие международного фестиваля искусств состоялось в Летнем амфитеатре. Разрешилась и главная интрига конкурса исполнителей эстрадной песни - Гран-при у Беларуси! В этом году жюри отметило максимально высокий уровень вокала нашей Анны Трубецкой. В первый конкурсный день белоруска получила максимальный балл - 70, повторила успех и во время второго выхода на сцену с мировым хитом.

У нас на жеребьевке были похожие статуэтки, когда мы вытягивали свой номер в виде приза Гран-при. Я, когда тянула свой номер, я так мысленно загадала: вот бы ощутить тяжесть настоящей статуэтки Гран-при. Дальше - больше, как бы это фраза ни звучала банально, но у нас большие планыТретью премию разделили представители Армении и Кыргызстана. Вторая - у Болгарии и России. Лауреатом первой стала Марта из Италии. Специальной премии имени Владимира Мулявина удостоена исполнительница из Боснии и Герцеговины. Специальный приз Президента Беларуси "Славянская надежда" у участника из Узбекистана. "Славянский базар" официально закрыт, но праздник в Витебске продолжается. Сегодня гостей пригласят на театральные встречи. Поздно вечером на главной сцене фестиваля зажгут звезды шансона.
Анна Трубецкая, обладательница Гран-при XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2022" (Беларусь)

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все