Как прошло закрытие XXXI фестиваля "Славянский базар в Витебске"

У нас на жеребьевке были похожие статуэтки, когда мы вытягивали свой номер в виде приза Гран-при. Я, когда тянула свой номер, я так мысленно загадала: вот бы ощутить тяжесть настоящей статуэтки Гран-при. Дальше - больше, как бы это фраза ни звучала банально, но у нас большие планы Третью премию разделили представители Армении и Кыргызстана. Вторая - у Болгарии и России. Лауреатом первой стала Марта из Италии. Специальной премии имени Владимира Мулявина удостоена исполнительница из Боснии и Герцеговины. Специальный приз Президента Беларуси "Славянская надежда" у участника из Узбекистана. "Славянский базар" официально закрыт, но праздник в Витебске продолжается. Сегодня гостей пригласят на театральные встречи. Поздно вечером на главной сцене фестиваля зажгут звезды шансона.

Анна Трубецкая, обладательница Гран-при XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2022" (Беларусь)