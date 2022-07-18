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Как прошло закрытие XXXI фестиваля "Славянский базар в Витебске"
Финальные аккорды XXXI "Славянского базара" прозвучали в Витебске. Торжественное закрытие международного фестиваля искусств состоялось в Летнем амфитеатре. Разрешилась и главная интрига конкурса исполнителей эстрадной песни - Гран-при у Беларуси! В этом году жюри отметило максимально высокий уровень вокала нашей Анны Трубецкой. В первый конкурсный день белоруска получила максимальный балл - 70, повторила успех и во время второго выхода на сцену с мировым хитом.
У нас на жеребьевке были похожие статуэтки, когда мы вытягивали свой номер в виде приза Гран-при. Я, когда тянула свой номер, я так мысленно загадала: вот бы ощутить тяжесть настоящей статуэтки Гран-при. Дальше - больше, как бы это фраза ни звучала банально, но у нас большие планыТретью премию разделили представители Армении и Кыргызстана. Вторая - у Болгарии и России. Лауреатом первой стала Марта из Италии. Специальной премии имени Владимира Мулявина удостоена исполнительница из Боснии и Герцеговины. Специальный приз Президента Беларуси "Славянская надежда" у участника из Узбекистана. "Славянский базар" официально закрыт, но праздник в Витебске продолжается. Сегодня гостей пригласят на театральные встречи. Поздно вечером на главной сцене фестиваля зажгут звезды шансона.
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