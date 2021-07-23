Как провести наступающий уик-энд - подсказки в рубрике "Променад"

Национальный центр современных искусств выставляет белорусские рисованные ковры. Другие арт-локации столицы на этой неделе активно фокусируются на фотоискусстве и кинематографе. О выставочных проектах, которыми мы обязаны техническому прогрессу, расскажем в рубрике "Променад".