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Как провести наступающий уик-энд - подсказки в рубрике "Променад"

Национальный центр современных искусств выставляет белорусские рисованные ковры. Другие арт-локации столицы на этой неделе активно фокусируются на фотоискусстве и кинематографе. О выставочных проектах, которыми мы обязаны техническому прогрессу, расскажем в рубрике "Променад".


Рассказывает Дарья Тарасова (видео).


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