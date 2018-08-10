Как провести выходные интересно. Рубрика "Променад"

Вечер пятницы - время для променада. Афиша на выходные довольно насыщенная. В Лошицком парке пройдет музыкальный фестиваль. Можно послушать и классику у ратуши. Любители искусства могут посетить выставку, посвященную малой родине. Подробнее - Лариса Гулякевич.

В Год малой родины каждый стремится лично продемонстрировать чувства к своему краю. Выставка под названием "Здесь родины моей начало" художника из Жодино Николая Шишлова открылась в галерее "Университет культуры".

Николай Шишлов сделал подарок своему родному городу Жодино на 55-летие. Выставка - многолетний итог творчества. Шишлов - художник широкого профиля: график, живописец, керамист, автор карикатур и рисунков. Основная тема его акварельных пейзажей, колоритных живописных полотен и монументальных керамических композиций - Беларусь, пейзажи родного Жодино, известные с детства.

Запланируйте в субботу посетить Лошицкий парк, здесь в формате open-air музыкальный фестиваль с фуд-кортом весь день. А зарубежным хедлайнером будет британская певица Софи Эллис-Бекстор.

Вход на фестиваль свободный. Он начнется днем в Лошицком парке и обещает завершиться не ранее 11 вечера. Кроме спортивных конкурсов и интеллектуальных игр, на территории парка разместится детский городок. А на сцене выступят белорусские и зарубежные артисты.

Среди них британская звезда Софи Эллис-Бекстор. Певица, композитор и мама четырех сыновей.

В программе субботнего вечера "Классика у ратуши" музыкальная капелла "Сонорус" предложит концерт "От барокко до современности". Музыка, которая будет звучать на концерте, охватывает четыре столетия и состоит из произведений Вивальди, Моцарта и Пьяццоллы.

Музыкальная капелла "Сонорус" объединит под творческой крышей камерный хор, оркестр и группу солистов. В таком составе существовали подобные коллективы в 17-18 столетиях. В репертуаре "Соноруса" более 700 произведений разных эпох и жанров. Лучшие из них прозвучат на концерте городского проекта "Классика у ратуши". Накануне субботнего концерта ежедневно проводятся репетиции.