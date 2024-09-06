ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Как провести выходные с пользой? Подробности в рубрике "Променад"

Осенний салон окутывает искусством! Культурное событие, за которым следит вся страна, разворачивается в эти минуты на Козлова, 3. В залах Дворца полтысячи работ, ровно столько же осталось и за бортом проекта. Начать можно завтра. А мы дополним арт-маршрут другими историями для вдохновения. Лидия Заблоцкая приглашает на "Променад".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все