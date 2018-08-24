Как снимали фильм "Завтра", смотрите в эфире "АРТиШОКа" на телеканале "Беларусь 24"

Искусство на крыше или у себя дома. Как снимали фильм "Завтра" и поставили спектакль на крыше. Смотрите в эфире "АРТиШОКа" на телеканале "Беларусь 24".

Герои нового выпуска "АРТиШОКа" выбрали необычную схему для своей работы - искусство не по стандартам. Например, снять антиголливудский фильм, который понравился жюри международного конкурса. А может и организовать спектакль, но не в театре, а на крыше.

Аскетичный реализм - небо, трубы, кипяток и возможность пофилософствовать над спектаклем, которому уже 40 лет. Несмотря на возраст, он все актуален. Режиссер спектакля "Эмигранты" Андрей Савченко решил экспериментировать и усложнил и без того не простую постановку. Все действо на крыше, из декораций - стол, лестницы и водосточные трубы. Но и в такой обстановке легко философствовать - спектакль сам подталкивает. "АРТиШОК" видел своими глазами "Эмигрантов" на крыше.

Фильм Юлии Шатун "Завтра" показывает реальные мозырские будни. И своей правдивостью покорил жюри конкурса "Лiстапад" и международного фестиваля в Марселе. В главных ролях не знаменитые актеры, а родители. Вся история вокруг лотерейного билета, которым не воспользовались. Почему? Этим вопросом задались многие. Как говорит сама Юлия, фильм без морали и социального подтекста. "АРТиШОК" разобрался, как снять кино про жизнь, в котором не все понятно.