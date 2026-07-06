Какие сувениры будут в тренде на "Славянском базаре"

Позывные фестиваля уже совсем скоро прозвучат в Витебске на "Славянском базаре". К юбилейному 35-му форуму активно готовятся ответственные за атмосферу на фестивальных улицах - народные умельцы. Сотни ремесленников представят оригинальные коллекции в Городе мастеров, ставшем настоящим брендом "Славянки".

Сотни ремесленников представят оригинальные коллекции

Глина, которая поет. Не магия - мастерство, которым Алеся Сарбаш владеет в совершенстве. Ее керамические игрушки особенно популярны среди маленьких гостей фестиваля. В коллекции мастерицы - как навеянные модными тенденциями изделия, так и аутентичные.

Народный мастер Беларуси Алеся Сарбаш рассказала, что артефакты многих глиняных свистулек были обнаружены во время раскопок в Витебске. Среди них - уникальная фигурка всадника, которую ремесленники бережно хранят и восстанавливают по образу и подобию старинных оригиналов. Мастерица также продемонстрировала традиционную игрушку, которую ласково называют витебским мальцем, "які схапіў птушку шчасця за хвост", и обратила внимание на коня, изготовленного на трех опорах (двух ножках и хвостике), что является яркой особенностью местной аутентичной керамики.

Аксессуары в этностиле, обереги для дома, эксклюзивные столовые приборы. Народное творчество - в различных вариациях, чтобы каждый гость Города мастеров сумел найти идеальный фестивальный сувенир. Свою дебютную коллекцию для "Славянского базара" готовит и молодой специалист Арина Кудракова - ставка сделана на "золотую" классику.

Город мастеров - бренд "Славянского базара". Народное творчество будет представлено и в других форматах: на выставках, конкурсах и мастер-классах, присоединиться к которым сможет каждый гость фестиваля.