Какие звезды зажглись на сцене "Славянского базара" и куда улетела "Лира"

Торжественная же церемония закрытия 35-го фестиваля искусств расставила точки. Триумфальное эхо теперь раздается в Палермо. Главная "Лира" улетела под солнце Италии. Обладателем Гран-при Международного конкурса молодых исполнителей признана 27-летняя Сарайя. У Беларуси - вторая премия.

Всю неделю Витебск говорил и показывал на 119 стран мира. Только на сайте фестиваля искусств активно гостили Германия, Польша. Миру - мир, такие отголоски "Славянского базара" пульсировали в эфире, социальных сетях. За базар отвечали 600 журналистов. Просмотры идут на 15 млн.

Ольга Бузова, телеведущая, певица, наставница талант-шоу "Фактор.BY": "Постоянство - это важное качество в Беларуси, поэтому я желаю "Славянскому базару" таким же составом встречаться из года в год, зажигать новых звезд и радовать зрителей. Желаю телеканалу "Беларусь 1" продолжать радовать Витебск, потому что этот город небольшой, он студенческий, молодежный, всего 300 тыс. человек. И, конечно, для Витебска это большое событие, которого ждут. Люди приходят, готовятся, наряжаются, покупают билеты на своих любимых артистов. Поэтому желаю фестивалю быть, быть как можно дольше!"

"Давайте жить дружно!" - доносилось от каждого гостя "Славянского базара". Если аккредитаций 8 350, то, считайте, на столько голосов и разложили хор культурной дипломатии.

Семья Боджгуа, участники XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" (Грузия): "Мы самые счастливые. Столько любви, столько внимания, столько тепла. Ну, конечно же, мы также отдавали, раскрывали свои души для прекрасного Витебска и "Славянского базара". Мы счастливы. Спустя 31 год я и моя семья здесь. И я хочу сказать, что с каждым разом фестиваль становится все больше, все ярче, все круче".

Свою аутентику в славянский венок вплели впервые Мьянма и Катар. А те, кто в Витебск приезжает, как к милым сердцу друзьям, преисполняются так, что импровизация сиюминутно превращается в хит!

Отставить в сторону восхищения, а включить режим справедливости, отчасти - строгости - пришлось жюри конкурса исполнителей эстрадной песни. Накануне у них была миссия определить имя победителя.

Сарайя улетела, но обещала вернуться уже в статусе жены. Не только "Лира" в ее руках, но и на руке, точнее, обручальном пальце - василек. Предложение сделали днем ранее - и в прямом эфире, на сцене Летнего амфитеатра.

В балле от главной награды остановился Казахстан. Хотя есть в портфолио Амалят и Гран-при из Витебска зимой покорила местный "Арт-Парад".

Акерке Амалят, обладатель первой премии XXXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск": "Беларусь меня приняла так хорошо, что я буду возвращаться сюда снова и снова. Я думаю, что вы меня позовете, я буду вам показывать еще больше своего выступления. Спасибо, Беларусь!"

Первым, кто позвонил с поздравлениями белоруске Лене Кузнецовой, стал певец Евгений Курчич. Ее "Колыбельная" принесла во второй конкурсный день 67 баллов.

Елена Кузнецова, обладатель второй премии XXXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск": "Общение, конечно, мы познакомились со всеми, обменялись контактами. На самом деле за вот этими классными творческими людьми скрывается огромнейший труд, огромнейший талант. Многие из них являются авторами своих композиций. Я думаю, что мы обязательно пересечемся на масштабных сценах, на международных проектах еще".

На одной позиции с Беларусью - Молдова. Третье место разделили представители Грузии и Кыргызстана. А вся "Славянская надежда" - на Азербайджан. Спецприз Президента Беларуси.

Нафиса, представительница Азербайджана на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск": "Просто благодарю, очень сильно благодарю за веру в меня, за надежду. Мне очень приятно. Спасибо! В Минск я влюбилась сразу. Витебск - это фестиваль, хочется сюда приезжать и приезжать, я уже не знаю, честно говоря, как будет моя жизнь продолжаться без этого фестивального движения".

Шесть новых звезд признало жюри. Но, как говорит народный есаул Газманов, главное в шоу-бизнесе - не кто выше ноту возьмет, а кто дольше ее протянет. Как, например, ансамбль "Бяседа" и Леонид Захлевный.



Его "василек в металле" теперь навсегда останется на Аллее звезд. Обмен вечным, ведь именно композитор вручил "Славянскому базару" все цветы июля. Для Белтелерадиокомпании особенно знаково. Наш человек. И наша - главная детская "Лира"! Гран-при остался в Беларуси.

Но, пожалуй, ценнее всего на фестивале неосязаемое, но такое базовое для всей планеты взаимопонимание. Искусство каждого и есть мир.