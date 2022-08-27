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Какие шедевры советского кинематографа показал Дом Москвы в Минске?
27 августа - День российского кино. В преддверии праздника в минском Доме Москвы прошла фотовыставка. В экспозиции - кадры знаменитых кинофильмов, составляющих Зал Славы советского кинематографа: "Летят журавли", "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Белое солнце пустыни", "Золушка", "Тихий Дон", "Неоконченная пьеса для механического пианино" и многие другие.
Актеры театра и звезды белорусской эстрады представили концертную программу "Песни нашего кино".
Среди музыкальных композиций - саундтреки из советских фильмов, которые наизусть знали и пели миллионы зрителей! "Тени исчезают в полдень", "Белые росы", "Волшебники", "Родня", "Иван Васильевич меняет профессию".
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