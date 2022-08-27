Какие шедевры советского кинематографа показал Дом Москвы в Минске?

27 августа - День российского кино. В преддверии праздника в минском Доме Москвы прошла фотовыставка. В экспозиции - кадры знаменитых кинофильмов, составляющих Зал Славы советского кинематографа: "Летят журавли", "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Белое солнце пустыни", "Золушка", "Тихий Дон", "Неоконченная пьеса для механического пианино" и многие другие.