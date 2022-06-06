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Какие звезды приедут на "Славянский базар - 2022", рассказал директор фестиваля
Директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий в интервью "Панораме" рассказал, что "Славянский базар" - это тот проект, где каждый человек любого возраста, любого материального достатка может найти себе по карману и самое главное по духу проект.
"В этом году на "Славянском базаре" будут все: и Григорий Лепс, и Таисия Повалий, и Лариса Долина, и звезды молодого тиктокерского направления. У нас 8 больших гала-концертов будет проходить на сцене Летнего амфитеатра. Это и ретродискотека вместе с золотым хитом, в котором решили собрать все группы 80-х и 2000-х, начиная от "Дюны", "Божьей коровки", "На-На". И, конечно, та молодежная площадка у КЗ "Витебск", где будут и ритмы лета, и диджеи", - рассказал Глеб Лапицкий.
Директор фестиваля также отметил, что день Союзного государства разросся в дни Союзного государства. Это результат круглого стола прошлого года.
"И еще один проект в рамках дней Союзного государства, который будут доступен всем. Это народный open air "Гуляй, народ". На Пушкинской площади соберутся лучшие народные исполнители. Споем народные песни, которые мы все любим, вместе", - подвел итог Лапицкий.
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