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Какова основная задача телешоу "Герои", по мнению ведущей программы Дарьи Лукашенко?

Показать, как дети и подростки становятся настоящими героями. Такова основная задача телешоу "Герои", по мнению ведущей программы Дарьи Лукашенко. Уникальный проект (при поддержке Президентского спортивного клуба) стартовал на телеканале "Беларусь 1" этой осенью. Участники экстремального шоу - ребята в возрасте от 14 до 16 лет, которые занимаются пожарно-спасательным спортом. Все они разбиты на команды по три человека. Примечательно, что в каждой дружине обязательно должна быть минимум одна девушка. И вместе подросткам необходимо преодолеть полосу препятствий.

А помогает спортсменам ведущая программы в образе смотрительницы Юсты. Девушке приходится держать роль - говорить футуристическим голосом и носить "космическую одежду". Съемки первого сезона завершились, и Юста вышла из виртуального мира в реальный.

Президентский спортивный клуб и Белтелерадиокомпания вынашивали идею проекта довольно долго. Вначале думали сделать что-то похожее на Спортландию, однако в итоге решили, что это не совсем тот формат, который будет подходить современной молодежи. И придумали, как совместить пропаганду пожарно-спасательного спорта и какого-то экстремального телепроекта. Организаторы проделали колоссальную работу. Они ездили на международные соревнования по пожарно-спасательному спорту, чтобы посмотреть, какие там применяют экстремальные конструкции. В итоге модернизировали их и добавили в проект в качестве испытаний. Но, наверное, основная идея этого проекта в том, чтобы не просто пропагандировать пожарно-спасательный спорт, а чтобы показать, как дети и подростки становятся настоящими героями. И не только ребята из крупных городов, но из всей Беларуси, из каждого маленького города.
Дарья Лукашенко, ведущая спортивно-развлекательного телешоу "Герои"

Посмотреть все выпуски "Героев" можно ЗДЕСЬ.

А подробности закадровой жизни участников, самые зрелищные моменты шоу и анонсы предстоящих выпусков ищите в официальных аккаунтах проекта:

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