Какова основная задача телешоу "Герои", по мнению ведущей программы Дарьи Лукашенко?

Президентский спортивный клуб и Белтелерадиокомпания вынашивали идею проекта довольно долго. Вначале думали сделать что-то похожее на Спортландию, однако в итоге решили, что это не совсем тот формат, который будет подходить современной молодежи. И придумали, как совместить пропаганду пожарно-спасательного спорта и какого-то экстремального телепроекта. Организаторы проделали колоссальную работу. Они ездили на международные соревнования по пожарно-спасательному спорту, чтобы посмотреть, какие там применяют экстремальные конструкции. В итоге модернизировали их и добавили в проект в качестве испытаний. Но, наверное, основная идея этого проекта в том, чтобы не просто пропагандировать пожарно-спасательный спорт, а чтобы показать, как дети и подростки становятся настоящими героями. И не только ребята из крупных городов, но из всей Беларуси, из каждого маленького города.

Дарья Лукашенко, ведущая спортивно-развлекательного телешоу "Герои"

