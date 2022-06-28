Какой была жизнь Янки Купалы в годы войны?

Есть две страницы от календаря - эти страницы со стихами Купалы "А хто там ідзе?"Они были найдены в патронной гильзе во время освобождения, а найдена была в 80-х. Могут увидеть вещи, к которым прикоснулась рука Купалы.

Анна Галинская, директор Государственного литературного музея Янки Купалы

