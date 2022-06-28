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Какой была жизнь Янки Купалы в годы войны?
На площадке Музея истории Великой Отечественной войны покажут одну из важных и последних страниц в биографии песняра. Где и как встретил войну поэт, какие произведения написал в этот трагический для всего народа период и какими строчками вдохновил защитников нашей земли на Победу? Около сотни уникальных экспонатов от Государственного литературного музея Янки Купалы: документы, автографы стихов и публицистики, письма и фото, личные вещи поэта представлены в проекте двух музеев.
Есть две страницы от календаря - эти страницы со стихами Купалы "А хто там ідзе?"Они были найдены в патронной гильзе во время освобождения, а найдена была в 80-х. Могут увидеть вещи, к которым прикоснулась рука Купалы.
В экспозиции - последний прижизненный портрет Янки Купалы. Также галерея портретов белорусских партизан из фондов Музея истории Великой Отечественной войны. Им, мужественным защитникам Отчизны, Купала посвятил одно из последних своих творений - стихотворение "Белорусским партизанам".